ETV Bharat / bharat

ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್​, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬಾಲಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆರ್​ಪಿಎಫ್​

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಮೂವರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.

Representational Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : April 26, 2026 at 6:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್​): ರಾಂಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾತಿಯಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ(RPF)ಯು ಮೂವರು ಬಾಲಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾಲಕರನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಾಲಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಆತ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಫೋರ್ಸ್​, ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಾಲಕರು 14 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಹಾತಿಯಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ 300 ರಿಂದ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್​ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಆರೋಪಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಾಲಕರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪುರುಲಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಝಾಲ್ದಾದವರು ಎಂದು ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಕೊತ್ವಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರನ್ನು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಘಟಕದ ಬಾಲಾಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ 7 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭದ್ರತೆ: ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಿಂತೆಗೆತ

TAGGED:

RANCHI RPF
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ
RPF RESCUED MINOR BOYS
HUMAN TRAFFICKING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.