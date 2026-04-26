ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬಾಲಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆರ್ಪಿಎಫ್
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಮೂವರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : April 26, 2026 at 6:24 PM IST
ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ರಾಂಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾತಿಯಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ(RPF)ಯು ಮೂವರು ಬಾಲಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾಲಕರನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಾಲಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಆತ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಾಲಕರು 14 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಹಾತಿಯಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ 300 ರಿಂದ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಆರೋಪಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಾಲಕರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪುರುಲಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಝಾಲ್ದಾದವರು ಎಂದು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಕೊತ್ವಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರನ್ನು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಘಟಕದ ಬಾಲಾಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ವಿವರಿಸಿದೆ.
