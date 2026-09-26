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ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರ್ರಿ​ ಮಾಡಿ ತಿಂದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಅರೆಸ್ಟ್​!

ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದ ಮೂವರು ಯುವಕರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

THREE ARRESTED FOR CONSUMING PYTHON
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು, ಹೆಬ್ಬಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 4:32 PM IST

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ತ್ರಿಶೂರ್(ಕೇರಳಂ): ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು, ಕರ್ರಿ​(​curry) ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದ ಮೂವರು ಯುವಕರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶೂರ್‌ನ ಮಂದಮಂಗಲಂನ ಚೆರುಕುನ್ನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚೆರುಕುನ್ನು ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಜಿನ್ಸನ್ ಜೋಸ್ (36), ಜಿಷ್ಣು (30) ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ (30) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂದಮಂಗಲಂ ಅರಣ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣದ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ (DRFO) ಎಂ. ಶಾಹಜಹಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಸ್. ರಾಜೇಶ್, ಟಿ. ಯು. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಕೆ. ಎಸ್. ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್, ಕೆ. ಎ. ಸಲೀಂ, ಎಂ. ಆರ್. ರಾಹುಲ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪಿ. ವಿ. ಅಮ್ಮಿನಿ ಇದ್ದರು.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬದಲು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ಷಿಸಿದರು: ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯುವಕರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ, ಜೀವಂತ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅದನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಕರು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಡೆಪ್ಯುಟಿ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಂ. ಶಾಹಜಹಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡವು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧದ ವೇಳೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ದೊರೆತವು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂವರನ್ನೂ ತಕ್ಷಣವೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತ್ರಿಶೂರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಜಯಕೃಷ್ಣನ್ ಕೆ.ಜಿ., ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಸೂಚಿ-1ರ (Schedule I) ಅಡಿ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಜಾಮೀನು ಸಿಗದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷರಹಿತ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ವಿಷರಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಪೊಟರೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು, ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಹಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜಯಕೃಷ್ಣನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು?: ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (1972) ರ ಅಡಿ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (ಅನುಸೂಚಿ-1) ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆಯೇ ಇವುಗಳಿಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಜಾಮೀನು ಸಿಗದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ, 3 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ 25 ಸಾವಿರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕುಷ್ಠರೋಗದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

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PYTHON CURRY
ಹೆಬ್ಬಾವು
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ಹೆಬ್ಬಾವು ಸಾರು ಮಾಡಿ ತಿಂದ ಯುವಕರು
THREE ARRESTED FOR CONSUMING PYTHON

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