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ದೆಹಲಿ ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮೂರು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ತನಿಖೆಗೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ಆದೇಶ

ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಐಜಿಐ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.

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ದೆಹಲಿ ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 1:35 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಾಯುಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಠಾತ್ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮೂರು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಹಾನಿಗೀಡಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4:40ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 (ಟಿ 2) ಬಳಿಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ (ETV Bharat)

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಠಾತ್ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏಣಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಸ್ಟಲ್‌ಗಳಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬಂದು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿವೆ. ಮೂರು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿವೆ. ಒಂದು ಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ತಡೆಯಲಾರದೇ ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ತುಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಡಿಜಿಸಿಎ: ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಡಿಜಿಸಿಎ)ವು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಡಿಜಿಸಿಎ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಘಟನೆಯ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಘಡದ ನಂತರ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೂರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೆರಡು ವಿಮಾನಗಳು ತಪಾಸಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ವಾರ ಸೇವೆಗೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

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TAGGED:

DELHI AIRPORT SEVERE WEATHER
AI PLANES DAMAGED
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ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
AIR INDIA FLIGHTS DAMAGE

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