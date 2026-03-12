ETV Bharat / bharat

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನ ಭವನ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ಐದು ಕಡೆ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಧಾನ ಭವನ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮೆಟ್ರೋ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನ ಭವನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 12, 2026 at 11:32 AM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನ ಭವನ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮೆಟ್ರೋ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ವಿಧಾನ ಭವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಧಾನ ಭವನ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮೆಟ್ರೋ, ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗೂ ಸಹ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಧಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ವಿಧಾನ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:57ಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಎ ಅವರ ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬೆದರಿಕೆವೊಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಮತ್ತು ಶ್ವಾನ ದಳವು ವಿಧಾನ ಭವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ಶಿಂಧೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

