ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ದರ್ಶನ: ಶಬರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾಮ ಜಪ

ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ದರ್ಶನ - ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಜಮಾಯಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪಾವನ
Published : January 15, 2026 at 7:03 AM IST
ಶಬರಿಮಲೆ, ಕೇರಳ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು ಮಣಿಕಂಠನ ಜಪ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ತಿರುವಾ ಭರಣ ಘಟ್ಟದ ನಂತರ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಪೊನ್ನಂಬಲಮೇಡು ಪರ್ವತದ ಶಿಖರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಜ್ಯೋತಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಶಬರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾಮ ಜಪದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದವು.
ಕಾಂತಮಾಲೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಲು ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಪಂದಳಗಳಿಂದ ತಂದ ತಿರುವಾ ಭರಣದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮೂಲ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಎಂಬಂತೆ ಪೊನ್ನಂಬಲಮೇಡು ಪರ್ವತದ ಶಿಖರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಜಪ ಮಾಡಿದರು.
ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂ ಮೂಲಕ 35 ಸಾವಿರ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಂದಳಂ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ರಕಲಂನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಡೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೇರಳದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
41 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಿರುವ ಭಕ್ತರು; ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 41 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೋಡುವವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಮನು ಪಂಬಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಶಬರಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತೆ; ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ 51 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ತಾನಂ ಮಂಡಳಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ದೀಪಾರಾಧನೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಪೊಲೀಸರು 18 ನೇ ಮೇಟು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೀಲಕ್ಕಲ್, ಪಂಬಾ ಮತ್ತು ಎರುಮೇಲಿಯಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂಬಾದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆಯ ನಂತರವೇ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೋವೇಲವನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಲಿಕಾಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನದಾನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ಸ್ನಾಯು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಉಚಿತ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂಬಾ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
