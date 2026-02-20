ETV Bharat / bharat

'ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೇಶ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸಲ್ಲ'

ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್​ ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ರಷ್ಯಾದಿಂದ​ ತೈಲ ರಫ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದೇ ಪದೇ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಹೇಳಿದರು.

"This is not about India; US doesn't want to see anyone buying Russian oil": Sergio Gor
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 2:46 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್​​ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾರತ ತಮ್ಮ ತೈಲ ಮೂಲವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಗಮನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತ ಯುಎಸ್ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಹಿ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗೋರ್​, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕುರಿತ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಶೃಂಗಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು ಎಂದರು.

ಇನ್ನು, ತೈಲ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ತೈಲ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಂಧನ ಮೂಲವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

