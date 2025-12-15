ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಔಷಧ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ದಾನಿಗಳು
ತಿರುಪತಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದಾನಿಗಳು.
Published : December 15, 2025 at 3:57 PM IST
ತಿರುಮಲ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಹಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಔಷಧಿ ಒದಗಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಾರಕ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಗುಲವ ತಿರುಮಲ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಣದಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಾನಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ 48,209 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದಾನಿಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉಚಿತ ಔಷಧಗಳ ಸೇವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತೆನಾಲಿಯ ದಾನಿ ಅಲಪತಿ ವೆಂಕಟ ಸಂಬಶಿವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಜಯವಾಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾನಿ ಗರ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದರು.
ವಿಜಯವಾಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಮಡಿಪಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಕ್ತರು ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
