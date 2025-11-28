ETV Bharat / bharat

ಇದು 600 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮರ! ಎತ್ತರ 120 ಅಡಿ; ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಸತಾರಾ, ರತ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಮರ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ.

600 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮರ! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 28, 2025 at 8:44 PM IST

ವರದಿ: ಮಹೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇದು ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಖೇಡೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಒಂದು ಬಹು ವಿಶೇಷ ಮರ! ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಮರವನ್ನು 'ಬೆಹ್ಡಾ' ಮರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 120 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 70 ಅಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು 8,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಮರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 600 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೆಮ್ಮರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಕೂಡ ಹೌದು.

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶಹುವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖೇಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೈತ್ಯ ಮರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಮರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಈ ದೈತ್ಯ ಮರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಈ ಮರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ಮರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 70 ಅಡಿ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಈ ಮರ 600 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಲು, ಗಾಳಿ, ಮಳೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಸತಾರಾ, ರತ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳನ್ನು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಮರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಮರದ ಕೊಂಬೆ-ರೆಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮರವು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು 'ಪಾರಂಪರಿಕ ಮರ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮೊಳಕೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಜೇನುನೊಣಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮರವು ಜೇನುಗೂಡನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಲಾಸ್ ಟೋಲಶಂಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ: ಬಹುಪಯೋಗಿ ಈ 'ಬೆಹ್ಡಾ' ಮರ 120 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕಾರಂಜ್ ಮತ್ತು ಕಟೇಸಾವರ್ ಮರಗಳ ಮೊಳಕೆಯೂ ಇವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮರದ ಯಾವುದೇ ಕೊಂಬೆ ಸಹ ಮುರಿದಿಲ್ಲ. ದಿಘೆ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಬೊರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಫಿಲಿಪ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಈ ಮರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರ್ದಾ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಸಹ ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಡಾ. ಅಮೋಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಟೋಲಶಂಕರ್ ಅವರು, ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ಮಿಯ ಡಾ. ರಾಹುಲ್ ಮಗ್ದುಮ್ ಅವರನ್ನು ಲಂಡನ್‌ನ ಅರ್ಬೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಈ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಮರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನೀರಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಮರವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಸ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸುಹಾಸ್ ವಯಂಗಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಹ್ಡಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದವೆಂದರೆ, ಟರ್ಮಿನಾಲಿಯಾ ಬೆಲ್ಲಿರಿಕಾ. ಇದನ್ನು ಬಹೆರಾ, ಬೆಲೆರಿಕ್ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈರೋಬ್ಯಾಲನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಂಬ್ರೆಟೇಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪತನಶೀಲ ಮರವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಬಯಲು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವೆನ್ಯೂ ಮರವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

