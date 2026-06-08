ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ; ನೂರಾರು ಚಿಣ್ಣರ ಬದುಕು ಪರಿವರ್ತನೆ
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : June 8, 2026 at 5:23 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ್(ಒಡಿಶಾ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪುಸ್ತಕ, ಆಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ, ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಪದ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಕೊಳೆಗೇರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು "ಅಮಾ ಬಿದ್ಯಾಲಯ ಅಮಾ ಪಖರೆ" ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಬಡತನ, ವಲಸೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ.
ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಹತ್ತಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಬದಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆದ ಬಯಲಿನಲ್ಲೇ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಜುಗಳಿಲ್ಲ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ, ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲ, ಕುತೂಹಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು: ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಕೇವಲ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಲವರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರು ದುಡಿಯಲು ಮುಂದಾದ ಕಾರಣ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಆಯ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು.
ಇಂದು ಇದೇ ಮಕ್ಕಳು ಮುಕ್ತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸ್ವೈನ್ ಎಂಬಾತ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕೊಳೆಗೇರಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಗುರಿ" ಎಂದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜ್ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. "ಮತ್ತಿನ ದ್ರವ್ಯದ ವಾಸನೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಆ ಚಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸವಾಲು ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಿರುಪಮಾ ದಾಸ್ ಅವರು, "ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ದುಡಿಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದು ಶೀಘ್ರವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಹಾಡು, ಆಟ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆವು. ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು".
"ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋರಿಸಿದೆ".
"ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಪಕ್ರಮ: ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರುಚಿಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆನುಧರ್ ಸೇನಾಪತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಹೊರವಲಯದ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 14-15 ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಇದ್ದು, ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕೇಳಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾವು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಅನೇಕರು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಪಕ್ರಮವು 2012ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವಾಗದೇ ಇರದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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