ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ರೂಪ ಕೊಡುವ ಕಲಾವಿದ; ಇವರದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ
ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಗಣೇಶನ ರೂಪ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಿವರು. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
Published : December 13, 2025 at 8:28 PM IST
ಇಂದೋರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲವೇ, ತಮ್ಮೆದುರು ಕಾಣುವ ನಿಸರ್ಗ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಚಳಕದ ಮೂಲಕ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗಣೇಶನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೇಶವ್. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದರು. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಇವರ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನೋಡುಗರು ಬೆರಗಾದರು.
ಅನೇಕರು ಹೆಸರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಗಣೇಶನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲೆಯಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಲೇಖನಿಯಿಂದಲೇ ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಕಲಾವಿದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜನರ ಹೆಸರುಗಳ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಕಲಾವಿದ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಗಣೇಶ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಗಣೇಶನೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪ ತಾಳಿವೆ.
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾರಣ: ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ''ನಾನು ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ 19ರಿಂದ 24 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಸಮಯ ಸಾಕು. ಈ ಕಲೆಯು ನನಗೆ ದೇವರಿಂದಲೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ಧೇನೆ. ಗಣೇಶ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಂತೋಷವೇ ನನಗೆ ಅಪಾರ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳಮುಖಿ
ವಿಶೇಷ ಪೆನ್ ಬಳಕೆ: ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಪೆನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಅವರು ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಯಂ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕವೇ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್: ಅಸಾಧಾರಣ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಗಣೇಶನ 100 ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಬಲದಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯ, ಅಪರೂಪದ ಕಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತಾವು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೈಕ್ಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾ- ಸೀರೆ ಸೆರುಗು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಸಾಧನ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಬಾಲಕಿಯರು