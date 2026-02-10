ETV Bharat / bharat

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಚೀಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ₹4 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ

ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿದೆ.

Thiruvarur MLA Extends Rs 4 Lakh Aid To Sanitation Worker Who Returned Lost Gold And Silver
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಚೀಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್​ ವಿತರಣೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 10, 2026 at 10:21 AM IST

ತಿರುವರೂರು(ತಮಿಳುನಾಡು): ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ 20 ಪವನ್​ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದ ಚೀಲವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಪೂಂಡಿ ಕಲೈವಾಣನ್​ ಅವರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್​ ವಿತರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಈ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡುವಾಂಚೇರಿಯ ಕುಪ್ಪುಸಾಮಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಬೀದಿಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತಿರುವರೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ವಿರೂಪಾಚಿ ನಡಪ್ಪು ಬೀದಿಯಿಂದ ತಿರುವರೂರು ಹೊಸ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದ ಚೀಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಆಭರಣದ ಚೀಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು.

ತಿರುವರೂರು ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ದುರೈ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಚೀಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ​ ವಸ್ತುಗಳೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ದುರೈ ಅವರು ತಿರುವರೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಚೀಲವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಆಭರಣಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದರು. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ದುರೈ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರು, ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರೈ, ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತಮ್ಮ 34 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಬೆನ್ನುಹುರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಮಗನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.

ದುರೈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಿರುವರೂರು ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ ಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಪೂಂಡಿ ಕಲೈವಾನನ್ ಅವರು ದುರೈ ಅವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಜತೆಗೆ ಮಗನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಧಿಯಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್​ ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಶಾಸಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

