ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ: 9ಕ್ಕೇರಿದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲವನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದವರು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಉರಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
Published : June 23, 2026 at 12:26 PM IST
ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಖಾಸಗಿ ಮೀನು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 9ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರಿಯಪಾಳಯಂ ಬಳಿಯ ಕನ್ನಿಗೈಪೈರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲ್ ಸೀಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರ ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಈ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಜನರಿದ್ದು, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಸಿರಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಅನೇಕರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಘಟನೆ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 77 ಜನರು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಅಸ್ಸಾಂ, 29 ಮಂದಿ ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ 8 ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 5 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಲ್ಲಿ 33 ಮಂದಿಯನ್ನು ವೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 28 ಮಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
ತಿರುವಳ್ಳೂರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಖಲಾದ 19 ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, 18 ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಖಲಾದ 13 ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 11 ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಖಲಾದ 12 ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 10 ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೃತರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಒಡಿಶಾದವರಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 67 ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲವನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದವರು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಉರಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
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