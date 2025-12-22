ಮಧುರೈ ತಿರುಪ್ಪರಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ; ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉರುಸ್ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಂಡ

ETV Bharat / bharat

ಮಧುರೈನಲ್ಲಿನ ತಿರುಪ್ಪರಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉರುಸ್​ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದೆ.

KARTHIGAI DEEPAM
ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಾಗ್ವಾದ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 22, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
ಮಧುರೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಲ್ಲಿನ ತಿರುಪ್ಪರಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉರುಸ್​ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಿಕಂದರ್ ಬಾದುಶಾ ಔಲಿಯಾ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಸಂತನಕೂಡು ಉತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ರಾತ್ರಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಲು ತಿರುಮಂಗಲಂ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲ ಹಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ದರ್ಗಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಲು ಹಿಂದುಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ 'ರಸ್ತೆ ರೋಕೋ' ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ತಿರುಪ್ಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರ ವರೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏನಿದು ವಿವಾದ?: ಮಧುರೈನ ತಿರುಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪುರಾತನ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ತಂಭವು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆವುಳ್ಳವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೂ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ದರ್ಗಾ ಇದ್ದು, ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮದ್ರಾಸ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಿ.ಆರ್.ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು, ಎರಡನೇ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲೂ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

