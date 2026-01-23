ETV Bharat / bharat

ತಿರುಪರಕುಂದ್ರಂ ದೇಗುಲ ASIಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು; ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​

ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶಾಸನ, ಪುರಾವೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

SC notice on plea for ASI to take control of Thiruparakundram Subramanium Swamy temple
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 23, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ತಿರುಪರಕುಂದ್ರಂ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ (ಎಎಸ್‌ಐ) ವಹಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೆಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಧುರೈ ಮೂಲದ ಹಿಂದೂ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪರಿಷತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜನವರಿ 6ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾ. ಅರವಿಂದ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ ವಿಪುಲ್​ ಎಂ ಪಂಚೋಲಿ ಅವರ ದ್ವಿ ಸದಸ್ಯದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ರಜಾ ಕಾಲೀನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಕ್ಷಗಳು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪರಿಷತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ತಿರುಪರಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬದ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 6 ರಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಧುರೈ ಪೀಠವು ತಿರುಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ತಿಗೈ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.

ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಜಯಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಕೆ.ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾ ಜಿ.ಆರ್.ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಂದರ್ ದರ್ಗಾದ ಬಳಿಯಿರುವ ಕಂಬವು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಪುರಾತನ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬವನ್ನು ದೀಪಸ್ತೂನ್ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್​ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ತಿಗೈ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ದೀಪದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.

