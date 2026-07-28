ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕು: ಮೂರನೇ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಂಧನ
ವಡಕರ ಪೊಲೀಸರು ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕೆ ಸಿ ಕೀರ್ತನಾ ಮತ್ತು ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀಷ್ಮಾ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 28, 2026 at 10:39 PM IST
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್, ಕೇರಳ: ಕೇರಳದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಕರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಜಾಲದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಎಸ್ಐಟಿ ಮೂರನೇ ಶಿಕ್ಷಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಂಡಿಎಂಎಯ ಶಂಕಿತ ಮೂಲ, ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಡಿಎಂಎ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ, ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಪಾದಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಆರ್ಸಿ ತರಬೇತುದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೆರಂಬ್ರದ ಅವಲಾ ಕುಟೋತ್ ನಿವಾಸಿ ನೀಷ್ಮಾ (31) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳ (ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ವಡಕರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀಷ್ಮಾ ಅವರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ - ಮರುಥೊಂಕರದ ಕಂಜಿರಕುನ್ನುಮ್ಮಲ್ ನಿವಾಸಿ ಕೆ ಸಿ ಕೀರ್ತನಾ (28) ಮತ್ತು ಕೂರಚುಂಡುವಿನ ಚೆರುಕಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ಕೆ ಕಾವ್ಯಾ (29). ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ (ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್) ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ನಿಖರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಿಯ ಆಪಾದಿತ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಂಧನವು ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲದ ಭಾಗವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕೀರ್ತನಾ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಪಾದಿತ ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಡಕರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎ ವಿ ದಿನೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮೆರಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲದ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಶಂಕಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಜನರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯಾಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯಾಳ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಆರೋಪವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಪಾದಿತ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನಂತರ ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಷ್ಮಾಳ ಬಂಧನವು ಹಣಕಾಸಿನ ತನಿಖೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾಳೆಯೇ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಾ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾಳೊಂದಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಏನು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಂದ ತನಿಖೆಯವರೆಗೆ: ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕೀರ್ತನಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಜಾಗೃತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪೆರಾಂಬ್ರಾ ಬಿಆರ್ಸಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಜಿಮಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೀರ್ತನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜುಂಬಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕೀರ್ತನಾ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ತಂಡವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತನಾಳ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಕಾವ್ಯಾಳನ್ನು ಶಂಕಿತ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಕಾವ್ಯಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ಕೀರ್ತನಾಳ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವಳ ಹಣಕಾಸಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಲವು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧನಗಳ ನಂತರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೀರ್ತನಾ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನೀಶ್ಮಾ ಬಂಧನವು ಈಗ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಆಪಾದಿತ ಜಾಲದೊಳಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನ 'ಆಪರೇಷನ್ ತೂಫಾನ್' ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 393 ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
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