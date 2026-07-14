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2027-28ನೇ ಸಾಲಿನ 9-10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್​ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ

ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ 9-10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಬದಲು-ಮೂರನೇ ಭಾಷೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತೇರ್ಗಡೆ ಕಡ್ಡಾಯ- ಆದರೆ, ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ-ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಸುತ್ತೋಲೆ.

CBSE ON R3 RULE
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ (IANS)
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By ANI

Published : July 14, 2026 at 6:03 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು (CBSE) 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮವೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಹೊಸ ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು 2027-28ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ R3 ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.

8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅದೇ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಆರ್​3 ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಎನ್​ಸಿಇಆರ್​ಟಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್​3 ಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಇತ್ಯಾದಿ) ಇಂಗ್ಲಿಷ್​, ಫ್ರೆಂಚ್​, ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಲ್ಲದ ಭಾಷೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು (ಆರ್3) ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಚ್​ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

R3 RULE
CBSE
THIRD LANGUAGE
ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ
CBSE ON R3 RULE

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