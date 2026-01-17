ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು; ಕಳವಳ - ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಬಾಂಧವಗಢ
ಸತತ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಫರ್ ವಲಯದ ಬಳಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ
Published : January 17, 2026 at 8:00 AM IST
ಉಮಾರಿಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಇದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಹುಲಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲಿಗಳ ಸಾವಿನ ಸರಣಿಯು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಉಮಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹುಲಿಯನ್ನು ದೂರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ತಂಡದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಉಮಾರಿಯಾ ಜನರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹುಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ: ಶುಕ್ರವಾರ ಹುಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮೃತದೇಹದ ಸ್ಥಳ ಪುಟ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪಿಎಫ್ 112 ಬೀಟ್ ಪಿಪಾರಿಯಾ ಧಮೋಖರ್ ಬಫರ್ ವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ 700 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎನ್ಟಿಸಿಎಯ ಎಸ್ಒಪಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿವಾರ ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುಪಮ್ ಸಹಾಯ್ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು; ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹುಲಿ ಸಾವು ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು: 2026ನೇ ವರ್ಷವು ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳ ಸಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿ 7 ರಂದು ತಾಲಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಥಲಿ ಬೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಜನವರಿ 8 ರಂದು ಧಮೋಖರ್ ಬಫರ್ ವಲಯದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಅದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುಟ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಬಾಂಧವಗಢ : ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ 52 ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಹುಲಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಹುಲಿ ಸಾವುಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ