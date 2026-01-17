ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರಿಂದ ವಿನಾಶ; ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ; ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರೋಡೆ
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಕೈಚಳಕ - ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದರೋಡೆ - 8 ಮನೆಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ
Published : January 17, 2026 at 9:54 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳರು, ವಿನಾಶವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಣಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋದವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದರೋಡೆಕೋರರು ವಿನಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಪನಗರ ಚೆಂಗಿಚಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 8 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 15 ರಂದು ಕನಕದುರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಅನುಶಕ್ತಿ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿದೆ. 8 ಮನೆಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 13 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಖದೀಮರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಚಲನ ವಲನ ದಾಖಲು: ಆರೋಪಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾಲೋನಿಯ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 8 ಮನೆಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ - ಪೊಲೀಸರ ಅಭಯ: ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪಳ ಡಿಸಿಪಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳಿವುಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಎಂಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗಳ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 30 ತೊಲ ಚಿನ್ನ, 8 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಕದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. - ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪ್ಪಳ ಡಿಸಿಪಿ
ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ನಾಗರಿಕರು ಗರಂ: ಕಳ್ಳರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಸ್ತು ವಾಹನವೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮೆಡಿಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಉಪಾಯಗಳೇನು?: ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು. ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬೀಗಗಳು ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಪರದೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೊರಗಿನವರು 'ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು: ಇದಲ್ಲದೇ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ವರಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಮುಂತಾದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ
