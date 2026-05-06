ಮುಸುಕು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಟಿಎಂ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಕಳ್ಳರು

ಮುಸುಕು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಳ್ಳರು ಎಟಿಎಂ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

THIEVES STEAL ATM IN DHARMAVARAM
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 6, 2026 at 5:21 PM IST

ಧರ್ಮವರಂ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮುಸುಕು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಳ್ಳರು ಎಟಿಎಂ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಘಟನೆ ಧರ್ಮವರಂನ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಎಟಿಎಂ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿ: ಮುಂಜಾನೆ ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಸುಕು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೂವರು ಕಳ್ಳರು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಎಟಿಎಂ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಎಟಿಎಂ ಸುತ್ತಲೂ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನದಿಂದ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ: ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕಳ್ಳರು ಬಥಲಪಲ್ಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಸ್ಥಳ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸರ ಕದ್ದು ಓಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಗುದ್ದಿ ಕೆಡವಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ(ಹೈದರಾಬಾದ್​); ಮಹಿಳೆಯ ಸರ ಕದ್ದು ಓಡುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ತನ್ನ ಆಟೋದಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕೆಡವಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​​​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಹುಪರಾಕ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಬೇಗಂ ಬಜಾರ್-ಜಿನ್ಸಿ ಚೌರಾಹಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸರ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸ್​ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಡಿಜಿಪಿ) ಸಿವಿ ಆನಂದ್ ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.

