ಬಿಹಾರದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರ ಮನೆಗೇ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು: 90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಕದ್ದು ಪರಾರಿ
ಈ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಾಗ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಛತ್ ಪೂಜೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 2:09 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ 'ಟೈಗರ್' ಅವರ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಖದೀಮರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ, ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 600 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, 2 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 'ಛತ್ ಪೂಜೆ'ಗಾಗಿ ಭೋಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮ್ರೈ ನವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದವರು ಮನೆಯ ಕೀಲಿಯನ್ನು ನೆರೆಯವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿಯ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಎರಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಎಜಿ ಕಾಲೋನಿ'ಯಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವರ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಾರಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮನೆಯ ಎಂಟು ಕೊಠಡಿಗಳ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಗುಂಪು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ SDPO ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಸಚಿವರ ತಮ್ಮಂದಿರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಾಗ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಛತ್ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಭೋಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ (SDPO)-2 ಸಾಕೆತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಸಚಿವ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಭಾರತ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
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