ಹೊಸ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳರು: 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ 10 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಂತ್ರ ಬಳಕೆ!; ಏನದು ತಂತ್ರ?
ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳರು, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ 10 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಂತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Published : February 9, 2026 at 1:27 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕ್ರೈಂ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಸರಗಳ್ಳರು ಅದರಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅಪರಾಧದ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪಾರ್ಸಿಗುಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳು ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸುಮಾರು 500 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳಿವುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಮೊದಲು ಸೀರೆ, ನಂತರ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ನೈಟ್ಗೌನ್ ಧರಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಜನವರಿ 31 ರಂದು ಕೋಟಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು, ಕಾಚಿಗುಡದ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಂದ್ರಾಯನಗುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಳ್ಳರ 'ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ' ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗದಂತೆ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಾನಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ, ಆರೋಪಿಗಳು ಎಂಟು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪದೇ ಪದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತನಿಖೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ, ಸರಗಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕಿತನ ಬಟ್ಟೆ, ಪಾದರಕ್ಷೆ, ನಡಿಗೆ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆರೋಪಿಯು ಪರಿಚಿತ ಅಪರಾಧಿಯೇ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಅಪರಾಧಿಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಳಿವು ಮರೆಮಾಚಲು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸುವ ಕಳ್ಳರು: ತನಿಖೆಯ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಕಳ್ಳರು ಅಪರಾಧದ ನಂತರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಂತೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಎಷ್ಟೇ ಅನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಣ್ಣ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೂ ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಸೈಬರಾಬಾದ್ನ ಎಸಿಪಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
