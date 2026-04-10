ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಕಮಲದ ಕಾಂಡದಿಂದ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಕೊಳದಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಕಳ್ಳ
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿ, 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಕಾಂಡದಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : April 10, 2026 at 10:16 PM IST
ಜಬಲ್ಪುರ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ(ಆರ್ಪಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಕುಖ್ಯಾತ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಕಳ್ಳ ಬುಧವಾರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಳವಾದ, ಕೊಳಕು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಮಲದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡೈವರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತ ಸಿಹೋರಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ರೇವಾ-ಇಟ್ವಾರಿ ರೈಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಪರ್ಸ್ ಕದ್ದು ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡಿಹೋದ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಬಳಿಯ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ತಂಡ ಕೊಳವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಿತೌಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಡೈವರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಕೊಳದೊಳಗೆ ಅಡಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಟೊಳ್ಳಾದ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಳಕಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಐದು ಗಂಟೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಡೈವರ್ಗಳು ಆತನನ್ನು ಕೊಳದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಂಜಾಬ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹರಿಯಾಣದ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ತುಣುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಈತ ಕುಖ್ಯಾತಿ: ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಜ್ನೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲ್ದೌರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 21 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಈತ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದ!: 2017ರಲ್ಲಿ ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಜ್ನೋರ್ನ ಹಲ್ದೌರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದ. ಈತನ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಭೋಪಾಲ್ನ ಜಿಆರ್ಪಿ, ಇಟಾರ್ಸಿ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಇಗತ್ಪುರಿ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಜಬಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
70 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು!: ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತೀ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಾನು ಸಾಗುವ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. 2018ರಲ್ಲಿ ಈತನಿಂದ ₹70 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
"ಆರೋಪಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಬಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಜಬಲ್ಪುರದಿಂದ ರೇವಾ-ಇಟ್ವಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಪರ್ಸ್ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆರೋಪಿ ಸಿಹೋರಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್ಐ ಅರವಿಂದ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ವಿನಯ್ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ತಂಡ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು" ಎಂದು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಜೀವ್ ಖರಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಲೀಕ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಣ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳ: ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ