ASI ಪುತ್ರನ ದರೋಡೆ ಪಿತೂರಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರೇ ಐವರು ಯುವಕರು?: ತಿರುವು ಪಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿಲಕಲುರಿಪೇಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣವು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಎಸ್ಐ ಪುತ್ರನ ದರೋಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಐವರು ಯುವಕರು ಬಲಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
Published : December 9, 2025 at 1:41 PM IST
ಚಿಲಕಲುರಿಪೇಟೆ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಐದು ಯುವಕರ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಎಸ್ಐ ಪುತ್ರನ ಹಣದಾಸೆಗೆ ಐವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಎಎಸ್ಐ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ನಕಲಿ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ವೇಳೆ ಯುವಕರಿದ್ದ ಕಾರು ಕಂಟೇನರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಐ ಪುತ್ರ: ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನರಸರಾವ್ಪೇಟೆಯ ಎಎಸ್ಐ ಸೀನು ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಾಲಮಂಚಿ ವೆಂಕಟನಾಯ್ಡು ಎಂಬಾತ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ.
ಈ ವೇಳೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಯುವಕರ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಂಟೇನರ್ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲು: ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಯುವಕರ ಕಾರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಯುವಕರ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರ ನಂತರ, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರು ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಲಾರಿಯನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನರಸರಾವ್ಪೇಟೆಯ ಎಎಸ್ಐ ಸೀನು ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಾಲಮಂಚಿ ವೆಂಕಟನಾಯ್ಡು ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈತ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಎಸ್ಐ ಪುತ್ರ ವೆಂಕಟನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಂಕಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಕೊಟ್ಟ ದರೋಡೆ ಪ್ಲಾನ್?: ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದರೋಡೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಟೇನರ್ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ, ಎಎಸ್ಐ ಪುತ್ರ ವೆಂಕಟನಾಯ್ಡು, ಆತನ ಸಹಚರರಾದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಗೋಪಿ, ಎಸ್ಕೆ ಬಾಷಾ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಂಕಿತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಎಸ್ಐ ಪುತ್ರನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಈತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಬದಲಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಪೀಕಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
