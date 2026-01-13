ETV Bharat / bharat

ಹಿಂದೆ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ; ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆಗೂ ವ್ಯವಹಾರ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇವರ ಯಶೋಗಾಥೆ

ತಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಮೂದಲಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಇಂದು ಅದೇ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಧಕಿಯರು.

ಮರದ ಆಟಿಕೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 13, 2026 at 4:57 PM IST

ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಟೂರು ಸರ್ಸಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇವಲ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಅಜ್ಜಿಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿ: ಕೋನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜೊಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ನಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಕಿಯಾದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸು ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮರದ ಆಟಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಕಡಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಬೇವು ಮತ್ತು ದೇವದಾರ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುವ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಗರಿ, ವಿಜಲ್​, ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಆಟಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದರು.

ನನ್ನ ಓರಗಿತ್ತಿಯಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಪಡೆದು ನಾನು ಈ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಐದು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಮರದ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಿ ನಕ್ಕವರೇ ಇಂದು ನನಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್​ ಗೋಯೆಲ್​ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ವಿದೇಶ ತಲುಪಿದ ತಾಳೆ ಮರದ ಗೊಂಬೆಗಳು: ಅಂಕಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಯಕರಾವ್​ಪೆಟಾದ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ವಕಪಲ್ಲಿ ಜಯಮನಾನಿ, ಪದವಿಧರಳಾಗಿರುವ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ತಾಳೆ ಎಲೆ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಎಂದರು.

ದಶಕದ ಹಿಂದೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಈ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಇಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ 20 ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟೋಪಿ, ಡೋರ್​ಮ್ಯಾಟ್​, ಬ್ಯಾಗ್​, ಆಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ತಿರುಮಲ ಲಡ್ಡುಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಳೆ ಎಲೆ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಅವರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ತಾಳೆ ಎಲೆ ಹೊಲಿಯಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಇಂದು ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದೆ: 1ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ಮರಳಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರವೆಟಿನಗರಂನ ನೂರ್​ಜಹಾನ್​, ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯ ಕಲಿತು ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

2006ರಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಹಣದಿಂದ ಸೀರೆ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಬಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಮುಕ್ತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ​ ಬ್ಯಾಗ್​ ಹೊಲೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ 87 ವರ್ಷದ ಅತ್ತೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತಳಾದೆ.

ಇದೀಗ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಲಡ್ಡು, ಮುರುಕು, ಇಡ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಪೊಂಗಲ್​ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 10 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ನನಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಹರಿಯಿತು ಎಂದರು. ತಮ್ಮ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಲಡ್ಡುಗಾಗಿ ನೂರ್​ಜಹಾನ್​ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

