ETV Bharat / bharat

'ನರೇಗಾ ಉದ್ದೇಶ ನಾಶ': ವಿಬಿ-ಜಿ ರಾಮ್​ ಜಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ

'ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್-ಗ್ರಾಮೀಣ' (ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ) ಮಸೂದೆ-2025 ವಿರುದ್ಧ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

they-have-destroyed-goal-of-mgnrega-tmcs-sushmita-dev-criticises-vb-g-ram-g-bill
ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪ (ANI)
author img

By ANI

Published : December 19, 2025 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ (MGNREGA) ಯನ್ನು 'ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್-ಗ್ರಾಮೀಣ' (ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ) ಮಸೂದೆ-2025 ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ, 125 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ನಡೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಮಸೂದೆಯು 100 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಸೂದೆಯು ಈಗ 125 ದಿನಗಳ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಕೇವಲ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಡವರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಈ ನಡೆ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಡೋಲಾ ಸೇನ್ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಬಿ-ಜಿ ರಾಮ್​ ಜಿ ಮಸೂದೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 2025ರ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮಸೂದೆಗೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್-ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾದಾಗ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದರು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.

ಅಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೀಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ನರೇಗಾದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂಸದ ಡೋಲಾ ಸೇನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಬಿ-ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಮಸೂದೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್-ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮಸೂದೆ, 2025ರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಟಿಎಂಸಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್​ ಜಿ ಮಸೂದೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ; ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆ 'ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ' ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ

TAGGED:

GOAL OF MGNREGA DESTROYED
PROTEST AGAINST VB G RAM G BILL
VB G RAM G BILL PASS
CM MAMATA BANERJEE
TMC CRITICISES VB G RAM G BILL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.