ಚಿನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರುವ ನದಿ; ನೀರಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಕೊಡುವ ದೇವತೆ; ಹೂಳು ಸೋಸಿ ಹೊನ್ನ ತೆಗೆಯುವ ಕಲೆ - ಇದು ಜೀವನ ರಹಸ್ಯ!
ಯಮುನಾನಗರದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಬೋಲಿ ನದಿಯನ್ನು "ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ" ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ನದಿ 250 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದೆ.
Published : January 30, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 8:43 PM IST
ಯಮುನಾನಗರ (ಹರಿಯಾಣ): ಯಮುನಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಬೋಲಿ ಎಂಬ ನದಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಸಹ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮ್ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾದ ಬೋಲಿ ನದಿಯನ್ನು 'ಚಿನ್ನದ ನದಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುದುಂಟು.
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಳೆ ಹನಿಯೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದುಂಟು. ಇದೇ ಮಣ್ಣು ಬೋಲಿ ನದಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹೂಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳಾಗಿ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಮುನಾನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ನದಿಯು ಹೂಳು-ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಅಪಾಯ, ಚಳಿಗಾಲದ ಆಸರೆ; ಹಾಗಾಗಿ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನದಿಗಿಳಿದು ಮರಳನ್ನು ಸೋಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆಯುದುಂಟು. ಒಂದು ರೀತಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗವೂ ಹೌದು. ಇದು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡುವ ನದಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಇದೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣು-ಮರಳು ತೆಗೆದು ಸೋಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 250 ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ, ಒಂದೂವರೆ ಗ್ರಾಂ ಹೀಗೆ.. ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು-ಮರಳು ಸೋಸಿ ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವುದುಂಟು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ನೀರು ಮತ್ತು ಮರಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಚಿನ್ನ: ಈ ಕಾಯಕದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಮುನಾನಗರದ ನಿವಾಸಿ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, "ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಬೋಲಿ ನದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಪರ್ವತಗಳ ಮಣ್ಣು ಸವೆದು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಬೋಲಿ ನದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ನೀರು ಹಾಗೂ ಮರಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು, ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ: "ನಾವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಸ್ಥಳವು ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಆದರೆ, ಮರಳಿನ ಕಣಗಳು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ, ನಾವು ಮರಳಿನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜನಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನವನಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಬೋಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಹಲವರು ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಸಟ್ಲೆಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುದುಂಟು. ಚಿನ್ನದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮೊದಲು ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತವುದುಂಟು. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಮರಳು ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ದಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಮರದ ಉಪಕರಣದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್.
ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ: ಹೀಗೆ ಚಿನ್ನ ತೆಗೆಯುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ಚಿನ್ನ ಮಿಶ್ರಿತ ಇರುವ ಮಣ್ಣು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು -ಮರಳು ಅಗೆದು ತೆಗೆದು ದೋಣಿಗೋ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ದೋಣಿಯು ಮರದ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಜಾಲರಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಣ್ಣ(ಚಿನ್ನ ಮಿಶ್ರಿತ ಮರಳು)ನ್ನು ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಪ್ಪು ಮರಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಉಳಿಯುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲೆ ಸುಟ್ಟುಹೋದರೆ ಚಿನ್ನ ಕರಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ "ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು: ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಯಕದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ಕಳೆದ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವೆ. ಈ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಬೋಲಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ, ಒಂದೂವರೆ ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದುಂಟು. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದೂವರೆ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ತುಸು ಹೆಜ್ಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಮುನಾನಗರ ಸ್ಥಳಿಯ ಆಡಳಿತವು ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ 1,500 ರಿಂದ 2,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನದಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಂದಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಸಹ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ. ನದಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನದಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಗಿಯಬಹುದು" ಎಂದು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿನ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವಕರು!