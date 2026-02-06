ETV Bharat / bharat

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮರ, ಮರದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು; ಮರ ಕಡಿಯದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳು

ನಗರೀಕರಣದ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಹರಣ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಬ್ಬರು ತೋರಿದ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮವನ್ನು ನೀವು ಮನತುಂಬಿ ಮೆಚ್ಚುವಿರಿ.

ಮರ ಕಡಿಯದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮಹನೀಯರು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 6, 2026 at 10:39 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 10:46 PM IST

ಖಮ್ಮಂ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇದು ನಗರೀಕರಣದ ಯುಗ. ನಗರೀಕರಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೊದಲ ಬಲಿಪಶುವೇ ಅರಣ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಿಡ-ಮರಗಳ ನಾಶ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಖಮ್ಮಂ ನಗರದ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೋರಿದ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕರಣೀಯ. ಇವರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸದ್ದುಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮ.

ಇವರು ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಸುತರಾಂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲೆಂದು ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದವರು. ಮರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಖಮ್ಮಂನ ಪಾರ್ಸಿಬಂಧಂ-ಮಾಣಿಕ್‌ನಗರ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬೇವಿನ ಮರ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಹಾಕಿ ಉರುಳಿಸಲು ಕುಮಾರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರು. ಮರಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರೂ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿದರು.

ಇಂದು, ಅದೇ ಬೇವಿನ ಮರ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಾಯಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಗೆ ತಂಪು ಸೊಂಪಾದ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮರದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೂ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮರ ನೆರಳು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಖಮ್ಮಂನ ಚೆರುವು ಬಜಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಗೋಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ಎಂಬವರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತಾವೇ ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಸಸಿ ಇತ್ತು. ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಆ ಸಸಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಫಲ ನೀಡುವ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ ಅಥವಾ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನೂ ಮುಟ್ಟದೆಯೇ ಚಪ್ಪಡಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಸುರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತಿದೆ.

ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರೆಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ನನ್ನ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮರಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್.

ನಗರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಖಮ್ಮಂನ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವನ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಲ ಸಂದೇಶ.

Last Updated : February 6, 2026 at 10:46 PM IST

SAVE TREE
KHAMMAM
ಮರ ಕಡಿಯದೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ
TELANGANA
HOMES BUILD WITHOUT CUTTING TREE

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

