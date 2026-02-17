ETV Bharat / bharat

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ: ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಮುಫ್ತಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್

ಕೇರಳದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸುನ್ನಿ ನಾಯಕ, ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಮುಫ್ತಿ ಎ.ಪಿ. ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

PM MODI GRAND MUFTI MEETING
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ - ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಮುಫ್ತಿ ಎ.ಪಿ.ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಮಾತುಕತೆ (PM X Handle)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 1:32 PM IST

ನವದೆಹಲಿ/ಕೋಯಿಕೋಡ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೇರಳದ ಸುನ್ನಿ ನಾಯಕ, ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಮುಫ್ತಿ ಎ.ಪಿ.ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ (ಸೋಮವಾರ) ದೆಹಲಿಯ ಪಿಎಂ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಳವಳ ಇಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಸಮುದಾಯವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ. ದೇಶದ ಜನರು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸುನ್ನಿ ನಾಯಕರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು, ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.

ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಧೋವಲ್​ ಭಾಗಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಾಪಕ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸುನ್ನಿ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖವಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕೇರಳದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಮುಫ್ತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮರ್ಕಜ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಯೆಮೆನ್​ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಯ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಕೇರಳದ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಜಿತ್​ ದೋವಲ್ ಅವರು ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಅಬೂಬಕರ್​ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್​ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಶೇಖ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದೆ. ನಾವು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

