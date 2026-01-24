ಮದ್ಯ, ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ, ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ: ಮಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಿಡಿ, ಹಗಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಮದ್ಯ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು AIDWA ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 24, 2026 at 1:38 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ (AIDWA) ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಗಳು ಮದ್ಯ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ AIDWA ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ‘ಈನಾಡು’ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ''ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬಸ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮದ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅದು ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. "ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅವರಂತೆಯೇ ಚಕಲಿ ಐಲಮ್ಮ, ಮಲ್ಲು ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ಮತ್ತು ಆರುಟ್ಲ ಕಮಲಾದೇವಿ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ: '' ಪ್ರಸ್ತುತ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 74 ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 33% ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಅಥವಾ ಜನಗಣತಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೆ 2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ನಂತರ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 108 ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ 2% ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ''ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಎರಡೂ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಜೆಟ್ನ 10% ಅನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು'' ಎಂದರು.
ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಗುರಿ: '' ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು 8 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ AIDWA ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ಚಳವಳಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.
ಜ. 25 ರಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ: ''ಭೂಮಿ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವರ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. 2001 ರಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ AIDWA ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ತೆಲಂಗಾಣವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. AIDWA ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3.75 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರಿಯ 50% ಅನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 25 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಂದರಯ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ಭವನದ ಪಕ್ಕದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿವರಿಸಿದರು.
