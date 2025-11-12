ETV Bharat / bharat

ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಗುಂಡುಗಳಿವೆ, ನಮ್ಮ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆ ಬುಲೆಟ್​ಗಳಿದ್ದಂತೆ; ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಂಝಿ

ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ 1ನೇ ಗುಂಡು, 2ನೇ ಗುಂಡು ಭಯದ ವಿರುದ್ಧ, ಮೂರನೇ ಗುಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಂಡು ದಲಿತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಐದನೇ ಗುಂಡು ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ. ಆರನೇಯದ್ದು ದ್ವೇಷದ ವಿರುದ್ಧ.

Exit Poll
ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಂಝಿ
ETV Bharat Karnataka Team

November 12, 2025 at 4:20 PM IST

ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಎಕ್ಸಿಟ್​ ಪೋಲ್​ಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಹಾರದ NDA ನಾಯಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು HAM ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್​ ವೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಗುಂಡುಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆ ಗುಂಡುಗಳಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್​ ರಾಜ್​​ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಗುಂಡು ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ, ಎರಡನೇ ಗುಂಡು ಭಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದ ವಿರುದ್ಧ, ಮೂರನೇ ಗುಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಂಡು ದಲಿತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಐದನೇ ಗುಂಡು ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಗುಂಡು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ. NDA ಬಿಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರರೇ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ NDA ಮುನ್ನಡೆ: ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ಗಮನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಒಂದು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮುನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿದು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

Exit Poll
Exit Poll Result

ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಲಡ್ಡುಗಳು; ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಟ್ನಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 501 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟ್ನಾದ ಮೊಕಾಮಾದ ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಡೇರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಯು ವಿಶ್ವಾಸ; 2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ತಪ್ಪಾಗಲಿದೆ- ಆರ್​ಜೆಡಿ: ನಿರ್ಗಮನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೊರಬಂದ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Exit Poll
ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಂಝಿ (ETV Bharat)

ಬಿಹಾರದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ 200 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

