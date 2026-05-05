ಟಿಎಂಸಿ ಸೋಲನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ

ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಜನಾದೇಶದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rahul Gandhi Warns Leaders Gloating About TMC Loss
Published : May 5, 2026 at 3:50 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಜನರ ತೀರ್ಪಿನ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಎಂಸಿಯ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಹೊರಬಿದ್ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಎನ್​ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ- SIR ಮತ್ತು 2023 ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದೆ.

ತಮ್ಮ X ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಜನಾದೇಶದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಗಡಿನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರು ಟಿಎಂಸಿಯ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಟಿಎಂಸಿಯ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ, ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರದ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತಚೋರಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಮತಾ ಜಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಲೋಕಸಭೆ 2024 ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಿರ್ಗಮಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮತಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಾದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

