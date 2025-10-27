ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಲಕ್ನೋ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ; ಡಿವಿಆರ್ ಸಹ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಖದೀಮರು!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಲಕ್ನೋ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಡಿವಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 27, 2025 at 2:14 PM IST
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಅಲಿಗಂಜ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ರಿಷಿಕಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಒಮಾನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಕಳ್ಳರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಕೆಲಸದವರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಆದಾಗ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳ್ಳರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಡಿವಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ಡಾ. ರಿಷಿಕಾ ರಾಜ್ ಅವರ ಮಾವನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ರಿಷಿಕಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಓಮನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಕಾಶ್ ರಾವತ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2025ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕಾಶ್ ರಾವತ್, ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮನೆಯ ಬೀಗಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿದ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಡಾ. ರಿಷಿಕಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಕಪಾಟಿನ ಬೀಗಗಳು ಮುರಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಕಳ್ಳರು 2.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಎಂಟು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು, 11 ಸರಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಬಳೆಗಳು, ಎರಡು ಲಾಕೆಟ್ಗಳು, ಮೂರು ವಜ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳು, 24 ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು 40 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋಂಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅಲಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಳ್ಳರು ಎಷ್ಟು ಕುತಂತ್ರಿಗಳೆಂದರೆ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಡಿವಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಇತರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
