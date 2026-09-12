ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕ್ರಾಂತಿ; ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಾದ ಮಾಲೋ
ಬೋಧ್ ಗಯಾ ಸಮೀಪದ ಬಕ್ರೌರ್ನ ಮಹಾದಲಿತ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುರಿತು ಸರ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 12, 2026 at 5:49 PM IST
ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಕ್ರೌರ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಲೋ ದೇವಿ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಎಂದಿಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಓದು-ಬರಹ ಕಲಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಕಲಿಕೆಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಾಪೆ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು, ಬೋಧ್ ಗಯಾ ಸಮೀಪದ ಬಕ್ರೌರ್ನ ಮಹಾದಲಿತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಓದು ಬರಹವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲೋ. ಇವರ ಬಳಿ 30 ರಿಂದ 35 ಮಂದಿ ಸದ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾಲೋ, ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಝಿ-ಮುಸಾಹರ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ವಿವಿಧ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಮಹಿಳೆಯರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲೋ ಅವರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುದೇ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದ ಇವರು ಇದೀಗ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು: ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ 45 ವರ್ಷದ ಕೈಲಿಯಾ ದೇವಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬರೆಯಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕಲಿತಾಗಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.
ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಕಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರೇಖಾ ದೇವಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಾಲೋ ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕಲಿತ ನಂತರ, ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಗಧಿ ಹೊರತಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಲಿತ ಕುಟುಂಬ: ಶೇಖಾ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಗಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡಲು ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಾಲೋ ದೇವಿ ಅವರಿಂದಾಗಿ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆದ ಮದುವೆ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಲಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲೋ ಅವರು ಶೇಖಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಗುರುತಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಲೋರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು: ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ನಂತರ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಓದಲು-ಬರೆಯಲು ಕಲಿಯಲು ಎಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ, ನಾವು ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಲೋ ದೇವಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿದರು. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಮಾಲೋ ಅವರ ಸೊಸೆ ಉಷಾ ಕುಮಾರಿ ಕೂಡ ಅವರಿಂದಲೇ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತರು. ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಉಷಾರನ್ನು ಮಾಲೋ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಉಷಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಲೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
60 ವರ್ಷದ ಪಾರ್ವತಿಯಾ ದೇವಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಸರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮಾಲೋ ಕಲಿಕೆಯೂ ಸಾಗಿದ್ದು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ: ಮಾಲೋ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕಲಿಕೆಯು ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಾಂಕುಪ್ಪಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬರ್ಸಾನಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಯುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ, ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ.
ತಾನು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಓದಲು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ, ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಬರೆಯಲು ಕಲಿತೆ ಎಂದರು.
ಒಂದು ದಿನ, ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗೀಚಿದ್ದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರೆಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಮಾಲೋ ಎಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದ ಅವರು, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಬರೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ನನಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ನನಗೂ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಕಲಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಕ್ರೌರ್ನ ಗೌರಿ ಮಾಂಝಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಲೋಗೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವೊಂದು ದೊರೆಯುವ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಎನ್ನುವ ಅವರುಮ ಮದುವೆಯಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ತನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವರು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡಲು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2015ರಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡವೊಂದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾದಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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