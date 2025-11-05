ETV Bharat / bharat

ವೀಕೆಂಡ್​ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಮ್ಯಾನ್: ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಟೆಕ್ಕಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯುವಕ ತನ್ನ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ 'ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಮ್ಯಾನ್​' ಆಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

LOKENDRA SINGH TRAFFIC MANAGEMENT
ಮೆಗಾಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೋಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಎಂದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು, ಹತ್ತಿರದ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ, ಶಾಪಿಂಗ್​​, ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿಯುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ರಜಾದಿನದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಫೋನ್​, ಸೀಟಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಕೆಟ್​ ಧರಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಆಗಿರುವ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಮ್ಯಾನ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ಇವರು ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಮ್​ ಉಂಟಾಗುವ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಫ್ಟ್​​ವೇರ್​ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​
ಸಾಫ್ಟ್​​ವೇರ್​ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ (ETV Bharat)

ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಉಚಿತ ಸೇವೆ: ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ ಅವರು, ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಮ್ಯಾನ್​ ಆಗಿ ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಮ್ಮದು ರಾಜಸ್ಥಾನ. ನನ್ನ ತಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗ, ನಾವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದೆವು. 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಡೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಎಂದರು.

ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಸಾಕ್ಷರರು. ಆದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 1.5 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದನ್ನೂ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಮ್ಯಾನ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2021 ರಿಂದ ಉಚಿತ ಸೇವೆ: 2021 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ (HCSC)ಗೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಯಂಸೇವಕನಾಗಿ ಸೇರಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ 15 ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈನ್‌ಗಳು, ಲೇನ್ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನಾವು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಸಲಹೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಲೋಕೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

HYDERABAD TRAFFIC MAN LOKENDRA
SOFTWARE ENGINEER TURNS TRAFFIC COP
TRAFFIC DISCIPLINE TELANGANA
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಟೆಕ್ಕಿ
LOKENDRA SINGH TRAFFIC MANAGEMENT

