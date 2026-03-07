ಅಪಘಾತದಿಂದ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ಗೆ ಬಂದ ಬದುಕು: ಛಲ ಬಿಡದೇ ಯುಪಿಎಸ್ಪಿ 483ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಥಿರಾ
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತವೊಂದು ಯುವತಿಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಇವರು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 7, 2026 at 8:28 PM IST
ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್(ಕೇರಳ): ಅಥಿರಾ ಅಪಾರ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿತ್ತು. 2016ರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಬಿಡಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಥಿರಾ ಅವರ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದ ಅವರು ತಾವಂದುಕೊಂಡ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅಥಿರಾರ ಸೊಂಟದ ಭಾಗವು ಬಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ದಶಕದ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆದವು. ಆದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಡೆದಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಛಲದಿಂದ ಓದಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 483ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುವು: ಆಗ 21 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಅಪಘಾತವು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅಥಿರಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪೋಷಕರು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕೇರಳದ ಪೆರುವಾಯಲ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ದೇವಿ ನಿಲಯಂ'ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಅಥಿರಾ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಗುರಿಯತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟರು.
ನೋವನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು: ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಥಿರಾ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾದರು. ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಅವರು UPSC ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾದರು.
ಸದ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 483ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿದೆ. ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಜೋಬಿನ್ ಎಸ್.ಕೊಟ್ಟಾರಾಮ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಉಚಿತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚಿತ್ರಶಾಲಭಮ್'(ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಥಿರಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚಿತ್ರಶಾಲಭಮ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅಥಿರಾ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ್ದರು. ಶೆರಿನ್ ಶಹಾನಾ ಮತ್ತು ಎ.ಕೆ.ಸಾರಿಕಾ ಅವರಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧಕರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಅಥಿರಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಅತಿರಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ: ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಡಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥಿರಾಗೆ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಓದಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಕಾರಣ. ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಅಥಿರಾ.
ಅಥಿರಾ ಮಲಯಾಳಂ ಅನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಲಯಾಳಂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ UPSC ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾದರು. ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಯ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ರಿಷಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅಣಕು ಸಂದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಅಥಿರಾ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ವೈಫಲ್ಯದ ರುಚಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕನಿಗಾಗಿಯೇ ನರ್ಸ್ ಆದ ತಂಗಿ: ಅಥಿರಾ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ತಂಗಿ ಅನಘಾ, ಅಥಿರಾರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅನಘಾ ಅಥಿರಾ ಅವರ ಆರೈಕೆಯ ಹೊಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಥಿರಾ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೋಷಕರಾದ, ಸುಗತನ್ (ಎಲ್ಐಸಿ ಏಜೆಂಟ್) ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಕೂಡ ಮಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಅಂಗವಿಕಲರ ಹೋರಾಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಅಥಿರಾ.
