ETV Bharat / bharat

ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಇರುವ ದೇಶದ ಟಾಂಪ್​ 10 ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ: ಈ ನಗರದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ!

ಉತ್ತಮ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರುವ ದೇಶದ ಅಗ್ರ 10 ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ನಗರಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

TOP 10 CLEANEST CITIES
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಮೋಗ್ ಗನ್​ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 8, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಅಗ್ರ 10 ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 6 ನಗರಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಮೇಘಾಲಯ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ತಲಾ ಒಂದು ನಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ ನವೆಂಬರ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರವಾಗಿ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ PM2.5 ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಟರ್‌ಗೆ 224 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಎಲ್ಲಾ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌, ನೋಯ್ಡಾ, ಬಹದ್ದೂರ್‌ಗಢ, ದೆಹಲಿ, ಹಾಪುರ್, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ, ಬಾಗ್‌ಪತ್, ಸೋನಿಪತ್, ಮೀರತ್ ಮತ್ತು ರೋಹ್ಟಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ 10 ನಗರಗಳು. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆರು, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ತಲಾ ಮೂರು ನಗರಗಳಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ನಗರಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ PM2.5 ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಟರ್‌ಗೆ 215 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ PM2.5 ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಗರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ 107 ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದು ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಗರಿಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ಶೇಕಡಾ 22ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಾಖಲಾದ ಶೇಕಡಾ 38ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸಿಆರ್​ಇಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಹದ್ದೂರ್‌ಗಢ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಟಾಪ್ 10 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ, ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್, ಜಿಂದ್, ಮುಜಫರ್‌ನಗರ, ಗುರ್‌ಗಾಂವ್, ಖುರ್ಜಾ, ಭಿವಾನಿ, ಕರ್ನಾಲ್, ಯಮುನಾನಗರ ಮತ್ತು ಫರಿದಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ನಗರಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಿತಿಗಿಂತ PM2.5 ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿವೆ.

"ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, 29 NCR ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 20 ನಗರಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು NAAQS ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನವೂ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸಾರಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಹನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಸಿಆರ್​ಇಎ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಗರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 34 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 23 ನಗರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದವು. ಹರಿಯಾಣದ 25 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 20 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 14 ನಗರಗಳು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 12 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 9, ಒಡಿಶಾದ 14 ರಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನ 8 ರಲ್ಲಿ 7 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ವಾಯುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಗರವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ PM2.5 ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಟರ್‌ಗೆ 7 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಟಾಪ್ 10 ಉತ್ತಮ ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆರು ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಿಂದ ತಲಾ ಒಂದು ಸೇರಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

GHAZIBAD POLLUTION NOVEMER 2025
MOST POLLUTED CITY IN INDIA
INDIA MOST POLLUTED CITY
DELHI AIR QUALITY
TOP 10 CLEANEST CITIES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.