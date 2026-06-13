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ರಾಜಾ ಉತ್ಸವ ಇದು ಕೇವಲ ಪಾನ್​​ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ: ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್​​​​​​​ಗೆ 30 ರೂ.ನಿಂದ 1100ರೂ.ವರೆಗೆ ದರವಿದೆ!: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವರು ಹೊಸ ಪಾನ್​ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ 70 ರಿಂದ 80 ವಿಧದ ಪಾನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂಗಡಿಯು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

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ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್​​​​​​​ಗೆ 30 ರೂ.ನಿಂದ 1100ರೂ. ವರೆಗೆ ದರವಿದೆ!: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 5:36 PM IST

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ಭುವನೇಶ್ವರ, ಒಡಿಶಾ: ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾನ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ರಾಜಾ ಪಾನ್​ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಬನಾರಸ್ ಪಾನ್ ಭಂಡಾರ್‌ನ ಕಥೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಜಾ ಪಾನ್​​ಗೆ ಮಧುರವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. 70 ರಿಂದ 80 ವಿಧದ ಪಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಭುವನೇಶ್ವರದ ಒಬ್ಬ ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ರುಚಿಕರ ಪಾನ್‌ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಮಾಕಾಂತ್ ಸೇನಾಪತಿ ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಶಹೀದ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬನಾರಸ್ ಪಾನ್ ಭಂಡಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವರು ಹೊಸ ಪಾನ್​ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ 70 ರಿಂದ 80 ವಿಧದ ಪಾನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂಗಡಿಯು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಾ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ರಾಜ ಪ್ರಭಾ ​ಆಚರಣೆ​ ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡಿಯು ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

The sweet story of Raja Paan
ರಾಜಾ ಉತ್ಸವ ಇದು ಕೇವಲ ಪಾನ್​​ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ (ETV Bharat)

ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ: ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಪಾನ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾನ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾನ್ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳು, ಸಣ್ಣ - ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಟಕ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಪುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಕ ಪಾನ್: ಬನಾರಸ್ ಪಾನ್ ಭಂಡಾರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೋನಾ ಚಂಡಿ ಪಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪಾನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಾನ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾನ್ ಜಾಯಿಪತ್ರಿ, ಅಶೋಕ ಗಂಧ, ತ್ರಿಫಲಾ, ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ ಪುಡಿ ಮುಂತಾದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬನಾರಸ್ ಪಾನ್‌ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 30 ರೂ., ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಡಿಸೈನರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಮಾಕಾಂತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

The sweet story of Raja Paan
ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್​​​​​​​ಗೆ 30 ರೂ.ನಿಂದ 1100ರೂ. ವರೆಗೆ ದರವಿದೆ!: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? (ETV Bharat)

ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಿಹಿ ಪಾನ್​ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ: 2008ರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಎಲೆ ಪಾನ್ ಇದೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾನು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಸಿಹಿ ಎಲೆ ಪಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೈಪುರದಿಂದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲೆ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾದಾ ಪಾನ್ ತಿನ್ನಲು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಸಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಪಾನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಲೆ ₹10 ಇತ್ತು, ಈಗ ಪಾನ್ ₹30 ತಲುಪಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ರಮಾಕಾಂತ್

ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಈ ಬನಾರಸ್ ಪಾನ್ ಸೇವೆ - ಪಾನ್​ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌಹಾರದಿರಿ: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾನ್‌ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಬನಾರಸ್ ಪಾನ್ ಭಂಡಾರ್‌ನ ಪಾನ್ ವಿವಿಧ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹30 ರಿಂದ ₹1100 ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರಾಮಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಾನ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

The sweet story of Raja Paan
ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್​​​​​​​ಗೆ 30 ರೂ.ನಿಂದ 1100ರೂ. ವರೆಗೆ ದರವಿದೆ!: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? (ETV Bharat)

ನಾನು ಮೊದಲು ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅನೇಕ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರುಚಿಯಾದ ಪಾನ್ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗ ನಾನು ಬನಾರಸ್ ಪಾನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪಾನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ರಾಜಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ರಮಾಕಾಂತ್​.

ಬನಾರಸ್ ಪಾನ್ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಲಭ್ಯ: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಡಿಶಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ರಮಾಕಾಂತ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಂಗಡಿಯು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಬನಾರಸ್ ಪಾನ್‌ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಮಾಕಾಂತ್ ಅವರಿಂದ ಪಾನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ರಾಜಾ ಎಂದರೆ ಬನಾರಸ್ ಪಾನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸುಮಿತ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ

The sweet story of Raja Paan
ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್​​​​​​​ಗೆ 30 ರೂ.ನಿಂದ 1100ರೂ. ವರೆಗೆ ದರವಿದೆ!: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? (ETV Bharat)

ರಾಜಾ ಪಾನ್ ಇಂದು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಒಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಮಧುರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವು ಅಚಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ರಾಜಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಧುರಗೊಳಿಸುವ ಈ ಪಾನ್ ಒಡಿಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸುವಾಸನೆಯಂತಿದೆ.

The sweet story of Raja Paan
ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್​​​​​​​ಗೆ 30 ರೂ.ನಿಂದ 1100ರೂ. ವರೆಗೆ ದರವಿದೆ!: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? (ETV Bharat)

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TAGGED:

RAJA PAAN DEMANDS BHUBANESWAR
OWNER PREPARES 80 TYPES OF PAAN
PAAN DURING RAJA FESTIVAL
ಪಾನ್​​ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ
THE SWEET STORY OF RAJA PAAN

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