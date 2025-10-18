ETV Bharat / bharat

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉರಗ ರಕ್ಷಕಿ: ದೇವಯಾನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಇತ್ತು ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ!

ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಉರಗ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

the-story-of-lucknows-first-female-snake-rescuer
ದೇವಯಾನಿ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 18, 2025 at 12:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉರಗ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾರೀ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉರಗ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ಪುರುಷರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಇವರ ಹೆಸರು ದೇವಯಾನಿ ಸಿಂಗ್. ಲಕ್ನೋ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹಾವು ರಕ್ಷಕಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉರಗ ರಕ್ಷಕಿ, ಉರಗ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಾವಿನ ಕುರಿತು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮೂಡಿದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಲಕ್ನೋ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಾಗ, ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಸೇರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೇ ಹಾವಿನ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಗೃತ ಗೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾನು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ ತಿವಾರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, 2012 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯೆ ಆದೆ. ಹಾವುಗಳು ಸ್ವಭಾವತಃ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಯದಿಂದಲೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಇರುವ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಉರಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಎಂಬ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕರೆ ಬಂದಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಗ್​ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಬ್ಯಾಗ್​ ಇರುವುದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ನಾನು ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

'ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಇದು ಯಾವ ಹಾವು ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ'.

'ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಆಗ ಹಾವು ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ'.

ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಐದೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹಾವನ್ನು ಮೊದಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಹಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ದ. ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ನಾನು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.

ಗೋಮತಿ ನಗರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಹಾವು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಯಾರೋ ಹಾವನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹಾವಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಆ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಯಿತು. ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಕಾಮನ್ ಕ್ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಉರಗ ರಕ್ಷಕಿ.

ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಾಮನ್ ಕ್ರೈಟ್, ರಸೆಲ್ ವೈಪರ್ ಮತ್ತು ನಾಗರ ಹಾವು. ರಸೆಲ್ ವೈಪರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಕ್ರೈಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ. ರಸೆಲ್ ವೈಪರ್ ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಾತ್ರವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೈಟ್ ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರ. ಅದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ವಿಷದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಾಗರಹಾವುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ದೇವಯಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಅವಿನಾಭಾವ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಇಂದು 23 ವರ್ಷ: ವೀಣಾ - ವಾಣಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತನ್ನದೇ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಲದ ಮರ!

TAGGED:

SNAKE RESCUE
FIRST FEMALE SNAKE RESCUER
DEFYING FEAR
COURAGEOUSLY DEFY THESE STEREOTYPES
FIRST FEMALE SNAKE RESCUER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನದ ಓಟ!; 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಬಂಗಾರ: ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು; MOFSL ವರದಿ

ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ & ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್: ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಗಳು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಬ್ಸ್​​! ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ‘ರೀಸ್ಟೈಲ್​’!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.