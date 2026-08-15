ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳ: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ
ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಿಂದಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : August 15, 2026 at 5:07 PM IST
ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ (ತೆಲಂಗಾಣ): ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಡ್ಲಗುಡ ಜಾಗೀರ್ ವಿನಾಯಕನಗರದ ಮನೆಯೊಂದರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಕಳವಾಗಿತ್ತು. ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಕಳ್ಳ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕದ್ದವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ವಿನಾಯಕನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿ ಎಂ. ಯಾದಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 9 ತೊಲ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಮತ್ತು ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕಳುವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯವರು ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾದಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸ್ವಪ್ನಾ (29) ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಯಾದಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಸ್ವಪ್ನಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಯಾದಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಪ್ನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಬುಗ್ಗ ರಾಮುಲು (35) ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರೇ ಕಳ್ಳರು ಎನ್ನವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ 8.7 ತೊಲ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.
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