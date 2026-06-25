ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು: 226 ಸಂಸದರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 26,047 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 25, 2026 at 10:08 AM IST|
Updated : June 25, 2026 at 10:13 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 226 ಹಾಲಿ ಸಂಸದರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 26,047 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ಎಡಿಆರ್) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಏಳು ಸಂಸದರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 8,310 ಕೋಟಿ ರೂಗಳಾದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 11 ಸಂಸದರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 1,949 ಕೋಟಿ ರೂ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
233 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 226 ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಮೂರು ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ). ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 27 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶೇ. 31ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆ: 69 (ಶೇ31ರಷ್ಟು) ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು 36 (ಶೇ16 ) ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
107 ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ (ಎರಡು ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ), 28 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 14 ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ 29 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ (ಒಬ್ಬ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ), 12 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 8 ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಏಳ (ಶೇ71) ರಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯವಾರು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಿಆರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 8,181 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ 3,781 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ 2,211 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ 31 ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಆರು ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಪಿ, ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್ಎಸ್ನ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಜನಸೇನೆಯ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 57 ಮತ್ತು ಶೇ. 45 ರಷ್ಟು ಸಂಸದರು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ 5,524 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಪಿಯ ನಾಲ್ವರು ಸಂಸದರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 1,007 ಕೋಟಿ ರೂ.. ಇನ್ನು ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿಯ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ಸುಮಾರು 683 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು?: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ 15ರಷ್ಟಿದೆ. 34 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿದ್ದರೆ, ಐದು ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ತೃಣಮೂಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯರಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ 5,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ 2,558 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ರಾಜೇಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ 5,053 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ ಮೂವರು ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಟಿಡಿಪಿ ಸಂಸದ ಭಾಷ್ಯಮ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 672 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಮಾರು 200ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪಕ್ಷೇತರ ಸಂಸದೆ ಪರಿಮಳ್ ನಾಥ್ವಾನಿ 755 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 256 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ 1,578 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 149 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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