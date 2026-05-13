ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಶೇ.85ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್, ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲುಗೈ
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ನಡೆಸಿದ 2025-2026ನೇ ಸಾಲಿನ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ (ETV Bharat)
Published : May 13, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 1:58 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾದ ಸಂಯಮ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ.85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲುಗೈ: ಶೇ.88ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲಕಿಯರು, ಶೇ.82ರಷ್ಟು ಬಾಲಕರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
The result of the Class-XII main examination 2025-2026 conducted by CBSE has been declared: CBSE - Central Board of Secondary Education pic.twitter.com/ZrCpcsiDl3— ANI (@ANI) May 13, 2026
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು DigiLocker ನಿಂದ ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:
- DigiLocker ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ OR DigiLocker ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ
- ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ ಆಧಾರ್ ವಿವರ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ
- ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ OTP ನಮೂದಿಸಿ
- ನೀಡಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
- ತೋರಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ
- 12ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 2026ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
- ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವರ್ಷದಂತಹ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಿ
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
- ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
