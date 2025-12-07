NEET, JEE ಕೋಚಿಂಗ್ ಹಬ್ KOTA ಈಗ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ: 100 ರೂಮ್ಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 12 ಮಂದಿ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಬಣಗುಡುತ್ತಿದೆ.
Published : December 7, 2025 at 7:49 PM IST
ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಕೋಟಾ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ನೀಟ್, ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು, ಅದೇ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಬೀದಿಗಳು ನಿರ್ಜನವಾಗಿವೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ರೂಮ್ಗಳಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7-8 ಸಾವಿರ ಇದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ 1,800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳು, ಮೆಸ್ ಮಾಲೀಕರು, ಚಹಾ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಶಾಪ್ಗಳು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ತೀವ್ರ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಈಗ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದರೂ, ಕೋಟಾಗೆ ಬರುವವರಿಲ್ಲ: ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಯುಜಿಯಂತಹ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 10.48 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 15.39 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 68ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2021ರಲ್ಲಿ 16.14 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ, 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು 24.06 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 70ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಕೋಟಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು: ಕೋಟಾದಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಮಲ್ ನಗರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, 2022ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಠಡಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ದರವಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕೋರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ಗೋಯಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 109 ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಗೆ ಕೇವಲ 1,800 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಡವು ಪಾಳು ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು: ಕೋಟಾದ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಕೋಟಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಹಾಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ಮೆಸ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ರಸ್ತೆಬದಿ ಬಂಡಿಗಳು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಚಮ್ಮಾರರು, ಟೈಲರ್ಗಳು, ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಡೈರಿಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬುಡಮೇಲಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವು:
- ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೋಟಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿವೆ.
- ಅಗ್ಗದ ದರ, ಸಮೀಪದ ವಸತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟಾಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
- 2022ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು.
- ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಘಟನೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು.
ಕೋಟಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವೆಡೆ ತಾವು ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
