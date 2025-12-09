ETV Bharat / bharat

ಮೂರಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಬೇವಿನ ಮರ; ದೇವತೆಯೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

ಓಂಗೋಲ್‌ನ ಜಮ್ಮಿಚೆಟ್ಟು ಬೀದಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೇವಿನ ಮರವೀಗ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಸ್ಥರು ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇವಿನ ಮರದಡಿ ಕುಳಿತು ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (Eenadu)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 9, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read
ಓಂಗೋಲ್ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) : ಇಲ್ಲೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಮರದ ತಂಪಾದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಂತವಾದ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂರಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈ ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೆರಳಿನ ಮರ ಬೆಳೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ಈ ಮನೆ ಓಂಗೋಲ್‌ನ ಜಮ್ಮಿಚೆಟ್ಟು ಬೀದಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಪ್ಲಾಟ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೇವಿನ ಮರವೊಂದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

A wide-spreading neem tree like a natural umbrella
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಛತ್ರಿಯಂತೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಬೇವಿನ ಮರ (Eenadu)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ವತಃ ಶಕ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ, ಮರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಸ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಆಗಿತ್ತು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬದಲು ಅವರು ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಬೇವಿನ ಮರವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇಂದು, ಅದರ ದಪ್ಪ ಕೊಂಬೆಗಳು ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏರಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಛತ್ರಿಯಂತೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನದ ನೆರಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನವನ್ನು ತಂದಿದೆ.

A woman wearing a sari worshipping a neem tree
ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಸೀರೆಯುಡಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (Eenadu)

ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ನಂಬಿಕೆ. ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರು ದೇವತೆಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರವು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಗೃಹಿಣಿಗೆ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಕೇವಲ ಟೆರೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ಮೂಲೆಯಾಗಿದೆ.

