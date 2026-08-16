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UGC-NET 84 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ NTA

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾನುವಾರ ಯುಜಿಸಿ-ನೆಟ್ ಜೂನ್ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯ 84 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

UGC NET ANSWER KEYS
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IANS)
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By PTI

Published : August 16, 2026 at 3:22 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಭಾನುವಾರ ಯುಜಿಸಿ-ನೆಟ್ ಜೂನ್ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯ 84 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​​ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎನ್​ಟಿಎ, ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಂಡೋ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 11:59 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 200 ರೂ.ಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:59 ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಎನ್​​ಟಿಎ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಹೆಚ್‌ಡಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯುಜಿಸಿ-ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಬೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪೇಪರ್ I ಮತ್ತು 100 ವಿಷಯ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬಹು-ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪೇಪರ್ II ಇರುತ್ತದೆ.

ಜಂಟಿ CSIR UGC NET ಜೂನ್ 2026 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಿಂದ 18, 2026 ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ" ಎಂದು ಎನ್​ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ (JRF), ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಪಿಹೆಚ್‌ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜಂಟಿ CSIR-UGC NET ಜೂನ್ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 17 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (CBT) ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

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TAGGED:

NATIONAL TESTING AGENCY
NTA
ANSWER KEYS FOR 84 SUBJECTS
ಎನ್‌ಟಿಎ
UGC NET ANSWER KEYS

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