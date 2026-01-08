ETV Bharat / bharat

ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದಾಯದ ಇಂಜಿನ್ ಜೇನು ಕೃಷಿ: ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿಫುಲ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಾಸಿವೆ ಹೊಲಗಳು ಇಂದು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ (ETV Bharat)
ಭರತ್‌ಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಇಲ್ಲಿನ ಭರತ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದಾಯದ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಭರತ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಜೇನು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2,400 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 4,500 ಜನರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಲಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) ಜನಕ್ರಾಜ್ ಮೀನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಭರತ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ 1997ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ರೈತರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು" ಎಂದರು.

Mustard field
ಸಾಸಿವೆ ಹೊಲ (ETV Bharat)

"ಇಂದು ಸುಮಾರು 1,500 ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 3,000 ಜನರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಾಗಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4,500 ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಭರತ್‌ಪುರದ ಜೇನು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 80,000 ಜೇನುಗೂಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ 2,400 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 32 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಜೇನುಮೇಣವನ್ನೂ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧೀಯ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರ ಒದಗಿಸಿದರು.

honey bee
ಜೇನುಹುಳು (ETV Bharat)

"ರಬಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಾಸಿವೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮಕರಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜೇನು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ" ಎಂದರು.

"ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭರತ್‌ಪುರದ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಮೀನಾ ಹೇಳಿದರು.

honey bee
ಜೇನುಹುಳು (ETV Bharat)

ರೈತರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ: "ಈ ರಫ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಭರತ್‌ಪುರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಜೇನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ರೈತರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭರತ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಜೇನುಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಮೈಗುಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 9.83 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

