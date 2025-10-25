150 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ ಅಸ್ತಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಮಾರಿಷಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ!
1870 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : October 25, 2025 at 1:34 PM IST
ಜಾಜ್ಪುರ (ಒಡಿಶಾ) : ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 1870 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬನ ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೇ ಬಂದು ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಆತನ ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಒಡಿಶಾದ ಜಾಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈತರಾಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಾಸೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬವು ಈಡೇರಿಸಿದೆ.
150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ: ಒಂದೂವರೆ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, 1870 ರಲ್ಲಿ ಆಲಮ್ ಘಿಯಾರ್ ಎಂಬ ಹಡಗು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದರಿನಿಂದ 154 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 49 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊರಟಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಜ್ಪುರದ 25 ವರ್ಷದ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೀವ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ 64ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜರ್ಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ವಂಶಸ್ಥ ರಾಮರುಜ್ ಜುಗ್ಗುರ್ನೌತ್ ಎಂಬಾತ, ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
"ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಮೂಲ ಜಾಜ್ಪುರ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಬೈತರಾಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಡೇರಿಸಲು ನನ್ನ ಮೂಲ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು 64 ವರ್ಷದ ರಾಮರುಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾರಿಷಸ್ನಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ರಾಮರುಜ್ ಭುವನೇಶ್ವರ ತಲುಪಿ ಜಾಜ್ಪುರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬೈತರಾಣಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಕನ ಪಿಂಡ ದಾನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಡಿಯಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆತ ಅವರು ಮಾರಿಷಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನೆರವು: ಮಾರಿಷಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಿಂಡದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ರಾಮರುಜ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಬರ್ ಕುಮಾರ್ ಕರ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪೂರ್ವಜರ ಮೂಲದ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳುವಂತೆ, 1870 ರ ನಡುವೆ, ಸುಮಾರು 3,500 ಒಡಿಯಾಗಳು ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಹೋದರು. ಅನೇಕರು ಜಾಜ್ಪುರದವರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕ್ರಮೇಣ, ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ರಾಮ್ರುಜ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನೂಲ್ ಬಸ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಚಾಲಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ: ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ
ಪಾಕ್ಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಕೀಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒತ್ತಾಯ