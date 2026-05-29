ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸೆನ್ಸರಿ ಪಾರ್ಕ್
ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಸೆನ್ಸರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು, ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.
Published : May 29, 2026 at 3:27 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ, ಒಡಿಶಾ: ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನವು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭುವನೇಶ್ವರದ ಸಂವೇದನಾ ಉದ್ಯಾನವನ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು(ದೃಷ್ಟಿ, ಶ್ರವಣ, ವಾಸನೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಚಲನೆ) ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪಾರ್ಕ್ನ ಗೇಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು, ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ.
ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಹಿದ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2022 ಮೇ ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದು ನಗರದಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮ. ಆದರೆ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಉದ್ಯಾನವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಬುಡಮೇಲಾಗಿವೆ. ಪೊದೆಗಳು ಆವರಣದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಟದ ಉಪಕರಣಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಆವರಣದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಉದ್ಯಾನವನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದಾಗ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ವರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆವು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ, ಗೇಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುವಾಗ, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಉದ್ಯಾನವನದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿರುಗುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಒಳಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸಸ್ಮಿತಾ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಉದ್ಯಾನಗಳಿವೆ. 2.5 ಎಕರೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಭುವನೇಶ್ವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, 184 ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (BMC) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಟದ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮುಚ್ಚಿವೆ.
"ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಗಳು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಉದ್ಯಾನಗಳು ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರಾದ ಗುಲಾಮ್ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ನೆಲದ ಟೈಲ್ಸ್ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾದ ನಂತರ ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸೌರಭ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಟಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಭುವನೇಶ್ವರ ಮೇಯರ್ ಸುಲೋಚನಾ ದಾಸ್, ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳನ್ನು (ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎ) ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಿಎಂಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಸುಲೋಚನಾ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪುರಿ ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪುರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಉದ್ಯಾನದ ಆವರಣದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿತಿಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುರಿ ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 205 ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ 25 ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ 7.17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಶಿಶುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಲು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಲು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನಗಳು ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ, ಆದರೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲು ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ. ನಗರದ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಮುಂಜಾನೆ ಸೇರುವುದು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ನೆರಳಿನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಾಂತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್, ಬಿಜು ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ರಾಮಲಿಂಗಂ ಪ್ರಮೋದ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಧಾರಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಟಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಸಿಡಿಎ) ಮತ್ತು ಕಟಕ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಸಿಎಂಸಿ) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ. ನರಸಿಂಹ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶುದ್ಧ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
