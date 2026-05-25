ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಈ ಪಾರ್ಕ್?
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.
Published : May 25, 2026 at 7:00 AM IST
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಸಂಜೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ವಿಪತ್ತಿನ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲೇ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಕೆಯ ಸಮೇತ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಾಲಕಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ, ದುರಂತದಿಂದ ನೋವು, ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ನಗರಗಳು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ನಡುವೆ ಬಾಲ್ಯ ಮರುಗುತ್ತಿದೆ. ಆಡವಾಡಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಬಯಲಿದ್ದದೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಭರವಸೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುರಿದ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು, ತೆರೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು, ಕುಸಿದಿರುವ ರಚನೆಗಳು, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು, ಕಳಪೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುರಕ್ಷತೆ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಡೇಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ, ದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನ ಲುಟ್ಯೆನ್ಸ್ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. 'ಪಾರ್ಕ್ ಮಿತ್ರರು' ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮುರಿದು ಮಗುವೊಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಆಟದ ವಲಯಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಗರ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ತಾಣಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ, ಅಸುರಕ್ಷತೆ ತಾಣವಾಗಿರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪುರಸಭಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷರಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು: ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಸಿಕಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಖಾಸಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆದ ದುರಂತ ಮೂಲಕ ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.
ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕಿ ತಂದೆ ಜೈಪುರದ ಹರ್ಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಖಾಯಂ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೇ 8ರಂದು, ಜೈಪುರದ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 17) ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಹರಿ ಮೀನಾ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಾಯ ಅನುಸರಣೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಗುವೊಂದು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
ಇದೊಂದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲ: 2021ರ ಜುಲೈ 15ರಂದು ಜೈಪುರ ಗ್ರೇಟರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಿತಿಯ ಜೈಪುರದ ಮಾನಸರೋವರ್ ಪ್ರದೇಶದ ವರುಣ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ತೆರೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ 10 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು. ಇಲ್ಲಿ ತಂತಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
2026ರ ಮೇ 4ರಂದು ಬರಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಉದ್ಯಾನವನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ನಾಲ್ಕುದಿನಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಆಗಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೊಂದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿತು.
ಪೌಂಡ್ರಿಕ್ ಉದ್ಯಾನವನ: ಸುಮಾರು 1.6 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೌಂಡ್ರಿಕ್ ಉದ್ಯಾನ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಚುಗಳು ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ನಿರಂತರ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲ್ ಕಟೊರ ನಿವಾಸಿ ಕಮಲೇಶ್ ಸೋನಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು, ಕಿತ್ತುಬಂದಿರುವ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿದೆ. ಶುಚಿತ್ವ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವು ಕಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಸರಗಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಭೀತಿ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜು, ಉದ್ಯಾನವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ ಸೇವಿಸುವ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಡೆದರೆ, ಜಗಳವಾಡಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅಜ್ಮೀರಾದ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯಲ್ಲ: ಅಜ್ಮೀರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟಿಡ್ ನಗರದಲ್ಲಿಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ನಿರ್ಲ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರದಲ್ಲೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಕ್ ಇದ್ದು, ಎರಡುರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದು, ಎರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಕ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಭೀತ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಮುಂದಾದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಡಾ ಎಸ್ಡಿ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಉದ್ಯಾನವನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪುರಸಭೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಟಿಕೆ ಸಾಧನ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಲವು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೂ ಅದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಜ್ಮೀರಾ ಪುರಸಭೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಉಸ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಮನೋಹರ್ ಸೊಂಗರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯ ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇತರ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೋಟಾದ ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್: ಕೋಟಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ನಯಪುರದಲ್ಲಿರುವ ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದ್ದು, ಯೋಗಮ ವಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ದುರ್ನಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಸಗಳ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ದುರ್ನಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿಹೊತ್ತು ನಶೆ ತಾಣವಾಗುವ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು: ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಒಬ್ಬನೇ ತೋಟಗಾರ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಡ್ಬಾಡಾ ನಿವಾಸಿ ಮಹೇಶ್ ಯೋಗಿ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯಾನವನವು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಕೋಟಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಡಿಎ) ನಗರದಾದ್ಯಂತ 587 ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಡಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ 47 ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೆಹರೂ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನೆಮ್ಮದಿ ತಾಣವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಆತಂಕ: ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಗರಗಳೊಳಗಿನ ಹಸಿರು ತಾಣಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ-ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು, ತೆರೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆಯು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಬಜೆಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್-ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಭರವಸೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ನಗರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಗೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದೇ? ಉದ್ಯಾನವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಳವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಾಗ, ವೈಫಲ್ಯವು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.
