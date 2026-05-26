ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ; ಪುಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ಗಳೇ ಮನೋರ೦ಜನೆಯ ತಾಣ
ಪುಣೆಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಗರದ 216 ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮನೋರ೦ಜನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.
Published : May 26, 2026 at 7:00 AM IST
ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಕೇವಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರದೇ ನಗರದ ಕೊನೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪುಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಜನರ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
'ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಗರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುಣೆ ಇಂದು ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಮರುರೂಪಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಜೀವನಾಡಿಗಳಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ.
ಪುಣೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (PMC) ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರದಾದ್ಯಂತ 216 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು ಸರಸ್ಬಾಗ್, ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ರಾಜೇ ಉದ್ಯಾನವನ, ಪೇಶ್ವೆ ಉದ್ಯಾನವನ, ಕತ್ರಜ್ ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು PL ದೇಶಪಾಂಡೆ ಉದ್ಯಾನವನ. ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸಂದರ್ಶಕರಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.
ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪುಣೆಯ ಆಡಳಿತವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಋತುಮಾನದ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು PMC ಯ ಉದ್ಯಾನ ಇಲಾಖೆಯು ತಪಾಸಣೆ, ದುರಸ್ತಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪಿಎಂಸಿಯ ಉದ್ಯಾನ ವಿಭಾಗದ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾವತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಾನವನಗಳೇ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ : 'ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಠಿಣ ತಾಪಮಾನದ ನಡುವೆಯೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಡಲು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳೇ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಆಟವಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳು ತೆರೆದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳೇ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬಹುದಾದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ನಮಗೆ ಆದ್ಯತೆ : ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಋತುಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ನಮಗೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು, ಸ್ವಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಶ್ವೆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟಿಕೆ ರೈಲು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರಸ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಮನೋರ೦ಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
