ಬಿದಿರಿನ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ: 'ಸವಿತಾ ಪೂರ್ತಿ'ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ
ಕಾಡಿನ ಹೂವು ಹೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳತ್ತ ಬೆನ್ನತ್ತಿ, ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಇಂದು ಭಾರತದ 42 ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಕಥೆ..
Published : March 8, 2026 at 10:09 AM IST
ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುವಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾ, ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಜಾರ್ಖಾಂಡ್ನ ಸವಿತಾ. ಇವರ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ಕಡುಬಡತನ ಮೀರಿಸಿದ ಕನಸು: ಸವಿತಾ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು 1966 ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಜಾರ್ಖಾಂಡ್ನ ಖುಂಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊನ್ಬಾ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬ ಇವರದಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಸವಿತಾರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ ಸವಿತಾ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಒರಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ರಾಂಚಿಯ ಬರಿಯಾತು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಕಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸವಿತಾ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದೇ ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಸವಿತಾ ಅವರ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು.
ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕೀಳರಿಮೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಛಲಗಾತಿ: ಹಾಕಿ ತರಬೇತಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇದ್ದರು. ಇವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕವೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತರು.
ಕೊನೆಗೂ, 1983ರಂದು ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವರ್ಷ. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 1983 ರಿಂದ 1986 ರವರೆಗೆ ಸವಿತಾರವರು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಫೆಮಿನಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ 42 ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುವುನಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿವರೆಗೆ: ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಕಿ ಆಟದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೂ ಸವಿತಾ ಹಾಕಿ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. 2001 ರಿಂದ 2008 ರವರೆಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ರಾಂಚಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಧ್ವನಿ: 2026ರ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೂ ಅಗತ್ಯ. "ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ."
ಕೇವಲ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವ ಸಾಧನ ಎಂದು ಸವಿತಾ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಡಿನ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಾಕಿ ತಾರೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರ ಪಯಣ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಅದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಜಯ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
